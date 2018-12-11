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محافظ تيماء يترأس الجلسة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس المحلي

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محافظ تيماء يترأس الجلسة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس المحلي

محافظ تيماء يترأس الجلسة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس المحلي
http://almnatiq.net/?p=667351
تيماء - محمد العنزي

رأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري صباح اليوم اجتماع الجلسة العادية الثانية من الدورة الخامسة للمجلس المحلي للعام 1440هـ بحضور أعضاء المجلس ومدراء الدوائر الحكومية في صالة الاجتماعات في مقر المحافظة.  ورحب محافظ تيماء في بداية الاجتماع بأعضاء الجلسة وناقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع التي تخدم محافظة تيماء والمراكز التابعة لها و المدرجة في جدول الأعمال ومنها استعراض ما لدى الإدارات الحكومية من خطط مستقبلية كما تم استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمشاريع المعتمدة في قطاع البلدية والتعليم والصحة والمياه والكهرباء.

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