احدث الأخبار

صحة بيشة تقعد ورشة عمل لتطبيق مبادرة ” المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى “
منطقة عسير
 “الأرصاد” تطلق فرضية “آلية التعامل مع الظواهر الجوية” الاثنين القادم
أبرز المواد
 القحطاني إلى المرتبة الرابعة عشر بإمارة تبوك
منطقة تبوك
 محافظ تيماء يترأس الجلسة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس المحلي
منطقة تبوك
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل عددا من القضاة والمشايخ بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 فيصل بن معمر: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.. قائد التطوير والتحديث ، التي تزهو به المملكة في مختلف المجالات
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة
منوعات
 نائب أمير منطقة مكة يلتقي أمين الطائف
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد يستقبل العسيري المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله
أبرز المواد
 دراسة بجامعة الملك خالد توصي الأمهات بأهمية لغة الإشارة للطفل وتحذر من التقنيات الحديثة
منطقة عسير
 الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة غرفة أبها يؤكد على دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعسير
منطقة عسير
 انطلاق فعاليات الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران
منطقة نجران
صحة بيشة تقعد ورشة عمل لتطبيق مبادرة ” المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى “

صحة بيشة تقعد ورشة عمل لتطبيق مبادرة ” المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى “

منطقة عسير
“الأرصاد” تطلق فرضية “آلية التعامل مع الظواهر الجوية” الاثنين القادم

“الأرصاد” تطلق فرضية “آلية التعامل مع الظواهر الجوية” الاثنين القادم

أبرز المواد
القحطاني إلى المرتبة الرابعة عشر بإمارة تبوك

القحطاني إلى المرتبة الرابعة عشر بإمارة تبوك

منطقة تبوك
محافظ تيماء يترأس الجلسة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس المحلي

محافظ تيماء يترأس الجلسة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس المحلي

منطقة تبوك

بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى

صحة بيشة تقعد ورشة عمل لتطبيق مبادرة ” المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى “

صحة بيشة تقعد ورشة عمل لتطبيق مبادرة ” المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى “
http://almnatiq.net/?p=667360
المناطق - بيشة

دشن مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني صباح اليوم الثلاثاء ورشة العمل الاولى التي نظمتها صحة بيشة بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى بعنوان ” مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى ”

وبدأت ورشة العمل بكلمة لمدير الشئون الصحية سعيد بن جابر لقحطاني رحب خلالها بوفد المركز السعودي لسلامة المرضى واشار خلال كلمته الى اهمية تطبيق اجراءات سلامة المرضى ومساهمتها في ايجاد بيئة طبية آمنة للمريض وفي ختام كلمته قدم شكره لمدير المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله هوساوي ولكافة منسوبي المركز على دعمهم لمبادرة مستشفى صديق سلامة المريض التي اطلقتها صحة بيشة قبل نحو ثلاثة اشهر .

تلاها عرض لعدد من الموضوعات بدأت بعرض لمدير مركز سلامة المرضى السعودي الدكتور عبدالإله هوساوي استعرض خلاله قوة ثقافة العدالة في تقليل الأخطاء  الطبية فنبذة تعريفية عن مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى اعقبها عرض لعملية المسح الميداني لثقافة سلامة  المرضى في المؤسسات الصحية وإشراك المرضى يقلل من الأخطاء الطبية

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن خالد يستقبل العسيري المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله

الأمير فيصل بن خالد يستقبل العسيري المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله
دراسة بجامعة الملك خالد توصي الأمهات بأهمية لغة الإشارة للطفل وتحذر من التقنيات الحديثة

دراسة بجامعة الملك خالد توصي الأمهات بأهمية لغة الإشارة للطفل وتحذر من التقنيات الحديثة
الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة غرفة أبها يؤكد على دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعسير

الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة غرفة أبها يؤكد على دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*