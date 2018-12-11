صحة بيشة تقعد ورشة عمل لتطبيق مبادرة ” المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى “

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دشن مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني صباح اليوم الثلاثاء ورشة العمل الاولى التي نظمتها صحة بيشة بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى بعنوان ” مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى ”

وبدأت ورشة العمل بكلمة لمدير الشئون الصحية سعيد بن جابر لقحطاني رحب خلالها بوفد المركز السعودي لسلامة المرضى واشار خلال كلمته الى اهمية تطبيق اجراءات سلامة المرضى ومساهمتها في ايجاد بيئة طبية آمنة للمريض وفي ختام كلمته قدم شكره لمدير المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله هوساوي ولكافة منسوبي المركز على دعمهم لمبادرة مستشفى صديق سلامة المريض التي اطلقتها صحة بيشة قبل نحو ثلاثة اشهر .

تلاها عرض لعدد من الموضوعات بدأت بعرض لمدير مركز سلامة المرضى السعودي الدكتور عبدالإله هوساوي استعرض خلاله قوة ثقافة العدالة في تقليل الأخطاء الطبية فنبذة تعريفية عن مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى اعقبها عرض لعملية المسح الميداني لثقافة سلامة المرضى في المؤسسات الصحية وإشراك المرضى يقلل من الأخطاء الطبية