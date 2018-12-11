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وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي

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وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي

وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي
http://almnatiq.net/?p=667363
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركنغ.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات في المنطقة.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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