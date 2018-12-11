تحت شعار (( لك ياسلمان )) مدراس الاحساء تجدد العهد والولاء في ذكرى البيعة الرابعة

إستمراراً للفعاليات والبرامج التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم في محافظة الاحساء في جميع مدارس البنين والبنات وذلك بالاحتفال بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمقاليد الحكم وذلك تحت شعار (لك ياسلمان ( تسابق طلاب ثانوية الملك خالد بالهفوف في رصد مشاعرهم من خلال اعتزازهم بالذكرى الرابعة و السعيدة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- و توليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية ، مؤكدين بأنهم فخورون بهذه القيادة الحكيمة و الرشيدة ، و مثمنين التطور المتسارع و الملحوظ في التنمية و التي حققتها المملكة خلال هذه السنوات .

من جانبه عبر قائد المدرسة الأستاذ وليد بن عبدالله الفريدان عن اعتزازه بهذه المناسبة العزيزة ، موضحاً بأن المملكة العربية السعودية تسير بخطوات واثقة و حثيثة نحو تحقيق الرؤية الطموحة و الطامحة لتحقيق مستقبل مشرق هذا وقد جدد الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ذلك بدأت فقرات الحفل من كلمات وقصائد قدمها طلاب المدرسة

من جانبها أقامت مدرسة البندرية المتوسطة العديد من الفعاليات حيث شارك جميع المعلمين والطلاب حيث عبر الطلاب عن مشاعرهم الوطنية بهذه المناسبة بالانتماء للوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين عبر إلقاء القصائد والكلمات والعبارات المعبرة عن الحب الكبير في قلوبهم لملك الحزم والعزموعبّر قائد المدرسة الأستاذ معيض عن مشاعره النبيلة في الذكرى الرابعة للبيعة وقال: «في ذكرى البيعة الرابعة نجدِّد الولاء والحب والوفاء، حيث نحتفل اليوم بمرور أربع سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في البلاد, وهو يقودنا بكل حزم وعزم والعالم حولنا يتابع إنجازات المملكة العربية السعودية التي تشهد تصاعداً في وتيرة التقدّم والنماء إضافة إلى المشروعات الكبرى والحيوية إلى جانب ما تم تدشينه مؤخراً على يد قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-

هذا وقدم مدير مكتب التعليم بالهفوف الأستاذ عبدالعزيز بن يوسف الجندان كلمة بهذه المناسبة السعيد حيث قال ابارك للجميع هذه المناسبة الغالية على الجميع على كل فرد من افراد الشعب السعودي ذكرى البيعة الرابعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نجدد الولاء ونجدد الدماء لهذا الوطن المعطاء عهد من الرخاء والامن والأمان سنوات ممتدة من العطاءات والإنجازات سطرتها الايادي في هذه المملكة العربية السعودية وهي الان تتبوأ مكانة الريادة في شتى المجالات على مستويات عدة من العالم الإسلامي وهي رائدة وموجه وداعمه للعالم الإسلامي على المستوى العالمي ولها جهود مباركه جداً يشهد لها القاصي والداني من خلال عطائتها الممتدة اجدها فرصه ايضاً في أن نجدد البيعة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهالله- وأن يحفظ وطننا وأمننا ويديم على بلادنا الخير والتطور والازدهار .



