مبادرة ” اختبارات بلا قلق ” بتعليم نجران

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دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية – بنات بالإدارة العامة لتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني مبادرة ” اختبارات بلا قلق ” والتي اطلقتها إدارة التقويم والقبول للبنات ، وأوضحت مديرة إدارة التقويم والقبول وردة ال نملان أن المبادرة تهدف إلى بث روح الطمأنينة في نفوس الطالبات ورفع معنوياتهن أثناء الاختبارات باعتبارها فترة حرجة تسبب القلق والتوتر ، وإزالة الرهبة والخوف وتحويل مفهوم الاختبارات إلى عملية ممتعة ، وتحدثت تفعيلها من حيث عن الإعداد المسبق للجان والقاعات واللوحات الإرشادية والتحفيزية ، وتهيئة المكان المناسب للطالبات للاسترجاع دروسهن قبل الدخول إلى القاعات ، وضع حاوية لحفظ الكتب ، وأضافت ال نملان أنها تطبق للفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية في الثانوية الخامسة والسابعة و 13 و16 و17 ، والمرحلة المتوسطة في متوسطة الجربة والمتوسطة السابعة و 14 و 16 و 22 .

من جهة أخرى كرمت الشهراني موظفات إدارة التقويم والقبول المنضبطات في الحضور خلال شهر بيع الأول