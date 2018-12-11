بر العارضة يصرف مشروع الكفالة الشهرية “السلة الغذائية” لشهر ربيع الأول للمستفيدين

جازان - فضة آل عطيف

صرف مشروع الكفالة الشهرية بجمعية البر الخيرية بالعارضة

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغ وقدره (291187) ريال لمشروع الكفالة الشهرية “السلة الغذائية” لشهر ربيع الأول لعام 1440هـ.

حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع (598) أسرة, منها أسر يتيمة وفقراء وكبار سن وعاجزين طبياً وأرامل ومطلقات وأسر السجناء وأبناء الشهداء .

ويأتي مشروع ” السلة الغذائية ” كأحد أهم المشاريع الرعوية التي تقدمها الجمعية للأسر وبشكل شهري للحاجة الماسة لهذه الأسر, ويتم صرف المشروع بإعطاء الأسر بطاقات إلكترونية ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة, ويتم صرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة للمواد الغذائية, و حتى يتسنى للأسرة شراء احتياجاتها من مواد غذائية واحتياجات أساسية.