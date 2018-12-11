“الجودة في بيئة العمل” محاضرة بالدفاع المدني بتبوك

تبوك - علي العميري

أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ممثلةً بشعبة الجودة في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير اليوم محاضره بعنوان “الجودة في بيئة العمل” بالتعاون مع جامعة تبوك استهدفت منسوبي إدارة الدفاع المدني بالمنطقة وذلك في مقر المديرية بتبوك.

وهدفت المحاضرة التي قدمها وكيل كلية إدارة الاعمال للتخطيط والجودة بجامعة تبوك الدكتور ماجد قبل السلمي إلى التعرف على الجودة في بيئة العمل وأهدافها والمعايير الخاصة بتطبيق الجودة حيث تطرق الدكتور خلال المحاضرة إلى رؤية ومقاييس أداء الجودة وسياسات الجودة الشاملة وأدوات تطبيقها وتقنياتها على ارض الواقع.