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مدير عام مكتب نائب أمير جازان : خادم الحرمين موسوعة ومرجع للاجيال والقادة

مدير عام مكتب نائب أمير جازان : خادم الحرمين موسوعة ومرجع للاجيال والقادة

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مدير عام مكتب نائب أمير جازان : خادم الحرمين موسوعة ومرجع للاجيال والقادة

مدير عام مكتب نائب أمير جازان : خادم الحرمين موسوعة ومرجع للاجيال والقادة
http://almnatiq.net/?p=667398
جازان - فضة آل عطيف

اشاد مدير عام مكتب سمو نائب أمير منطقة جازان الاستاذ سليمان بن سعيد أبو ملحة بما تشهد المملكة العربية السعودية من انجازات متلاحقة وقفزات تنموية عملاقة تسابق الزمن وتختصر العصور  وذلك بحكمة ورؤية قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه-

وبين ان ذكرى البيعة الرابعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين تأتي والعالم أجمع يتطلع بكل عزة وفخر لما تقدمه المملكة من عطاءات وانجازات ومساعدات على كافة الاصعدة المحلية والاقليمة والدولية والذي جعل للمملكة ميزة خاصة لدى كافة الدول العظمى.

واضاف أبو ملحة ؛ أن الله عزوجل خص هذه البلاد بالحرمين الشريفين وهي قبلة المسلمين ، وجعل عليها قادة مخلصين يبذلون كل ما من شأنه رعاية وخدمة الحرمين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن وسط توفير كافة الامكانيات والخدمات بمتابعة واهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-

وأكد مدير عام مكتب نائب أمير جازان ؛ أن ذكرى البيعة الرابعة المجيدة تسطر سنوات من النماء والعمل المتواصل في ضوء رؤية المملكة 2030 عبر تحقيق التحول الوطني 2020 وجودة الحياة للمواطنين عبر خدمات متكاملة وذات تميز هو هدف القيادة الرشيدة.
واختتم تصريحه بهذه المناسبة العزيزة على الجميع بأن قرارات وتطلعات ولاة الأمر تصب في مصلحة الجميع وتخدم ابناء الوطن والمسلمين في كافة انحاء العالم سائلا الله عزوجل أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء وان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وهذا الوطن الشامخ براية الحق والتوحيد.

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