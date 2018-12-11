الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان وعدد من منسوبي المدينة.

واطلع سموه على مشروع إنشاء أول محطة نووية في المملكة والتنسيق بين الجهات.

من جانبه قدم رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته وحرصه ومتابعته لمشاريع المدينة سائلاً الله العلي القدير التوفيق للجميع.