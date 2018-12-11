انطلاق مونديال الأندية 2018 غدًا بمواجهة العين الإماراتي مع تيم ويلينغتون النيوزيلندي

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ينطلق غدًا مونديال الأندية لكرة القدم 2018 بلقاء يجمع العين بطل الدوري الإماراتي وتيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في استاد هزاع بن زايد، في افتتاح كأس العالم للأندية التي تحتضنها الإمارات.

ويلاقي الفائز في المباراة، الترجي التونسي بطل إفريقيا في 15 ديسمبر، في ربع نهائي المسابقة التي تستمر حتى 22 منه ، ويشارك في البطولة التي تستضيفها الإمارات للمرة الرابعة بعد أعوام 2009 و2010 و2017، سبعة أندية، هي العين ممثل البلد المضيف، والأبطال القاريين ريال مدريد الإسباني (أوروبا)، وريفر بلايت الارجنتيني (أميركا الجنوبية)، الترجي (إفريقيا)، كاشيما أنتلرز الياباني (آسيا) وتيم ويلينغتون (أوقيانوسيا) وغوادالاخارا المكسيكي (الكونكاكاف).

وستكون المشاركة الأولى للعين وتيم ويلينغتون، لكن لبطل الإمارات حوافز إضافية لتحقيق الفوز اذ يحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسه (1968).