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بدء أعمال المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية بجدة

بدء أعمال المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية بجدة
http://almnatiq.net/?p=667417
المناطق - واس

بدأت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم, أعمال المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية, من خلال عقد سبع ورش عمل تحضيرية للمؤتمر، استعدادًا لانطلاق فعالياته، بحضور 300 مشارك من المختصين وخبراء عالميين من مختلف قطاعات الصناعة، والجامعات المحلية والإقليمية، والدولية، وذلك بفندق الريتز كارلتون جدة.
وتحدثت الورشة الأولى عن “المدن الذكية”، فيما تطرقت الثانية إلى “طرق اختبار المعدات الكهربائية .. المعايير العالمية”، في حين حملت الورشة الثالثة “التحول للنظم الذكية”، بينما أدارت أرامكو السعودية الورشة الرابعة بعنوان “الأمن السبراني لتطبيقات الشبكات الذكية وأنظمة التحكم الصناعي”، بهدف تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، لتعزيز حماية أمن واقتصاد الوطن من مخاطر الهجمات الإلكترونية، وحماية أنظمة الشبكات الذكية وأنظمة التحكم الصناعي ضد الاخطار واختراقات الأمن السبراني.
وركّزت الورشة الخامسة على “سلامة وإداء الخلايا الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية”، حيث جرى التطرق للمواصفات المتبعة لتحقق المواصفات التي تتوافق مع بيئة المملكة، كما ناقشت جامعة مانشستر البريطانية في الورشة السادسة تحليل البيانات لدراسة نمط الأحمال الكهربائية، فيما استعرضت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في الورشة السابعة والأخيرة “مفاهيم وأساسيات الشبكات الكهربائية الذكية”.
وسلط المؤتمر الضوء على عددٍ من المحاور منها: تطبيقات العدادات الذكية، والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى، وآليات التشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية، والأنظمة الشاملة لمراقبة وحماية شبكات نقل الكهرباء، إضافةً إلى إدارة الأحمال الكهربائية وسبل ترشيد الطاقة.
يُذكر أن المؤتمر سيشهد 6 جلسات تعقد على مدى يومين يقدمها خبراء متخصصون في الشبكات الذكية وتطبيقاتها من 23 دولة حول العالم، كما تشهد فعاليات المؤتمر تدشين منصة تجارة الطاقة الخليجية، وتقديم محاضرة توعوية مسائية عن استخدامات الطاقة.

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