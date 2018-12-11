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نائب أمير مكة يلتقي اللواء طيار عبدالله الطويلعي بمناسبة تعيينه قائدا للمنطقة الغربية

نائب أمير مكة يلتقي اللواء طيار عبدالله الطويلعي بمناسبة تعيينه قائدا للمنطقة الغربية

منطقة مكة المكرمة

نائب أمير مكة يلتقي اللواء طيار عبدالله الطويلعي بمناسبة تعيينه قائدا للمنطقة الغربية

نائب أمير مكة يلتقي اللواء طيار عبدالله الطويلعي بمناسبة تعيينه قائدا للمنطقة الغربية
http://almnatiq.net/?p=667426
المناطق - جدة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة ، قائد المنطقة الغربية المُعين حديثاً اللواء طيار عبدالله الطويلعي.
وهنأ الأمير عبدالله بن بندر اللواء الطويلعي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
فيما عبّر قائد المنطقة الغربية عن شكره وتقديره للأمير عبدالله بن بندر، مؤكداً أن منسوبي القطاع لن يدخروا جهدا في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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