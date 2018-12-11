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دارة الملك عبدالعزيز تشارك في احتفال المكتبة الوطنية البلغارية بمرور 140 عامًا

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دارة الملك عبدالعزيز تشارك في احتفال المكتبة الوطنية البلغارية بمرور 140 عامًا

دارة الملك عبدالعزيز تشارك في احتفال المكتبة الوطنية البلغارية بمرور 140 عامًا
http://almnatiq.net/?p=667430
المناطق - الرياض

تشارك دارة الملك عبدالعزيز في المؤتمر الذي ستقيمه المكتبة الوطنية البلغارية حول (التبرعات الطوعية وثقافة التبرعات) في العاصمة صوفيا يومي الرابع والخامس من شهر ربيع الآخر المقبل بمناسبة مرور 140 عامًا على تأسيس المكتبة الذي سيحضره عدد من المؤسسات العلمية والتعليمية والتوثيقية في العالم احتفاءً بالمناسبة، وتتضمن مشاركة الدارة التي جاءت بدعوة رسمية من إدارة المكتبة كلمة عن جهود المملكة العربية السعودية في دعم الثقافة في العالم.

جدير بالذكر أن الدارة والمكتبة ترتبطان بمذكرة تعاون علمي وقعت بالرياض عام 1438هـ/2016م وتهدف إلى فتح شراكة علمية تخدم الحركة البحثية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا، وتبادل المصادر والمعلومات التاريخية، وكذلك إقامة معارض وندوات مشتركة، والتبادل التقني والفني والتدريب في مجال الترميم.

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