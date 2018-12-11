نتائج قرعة كأس الملك.. الهلال يواجه الدرع.. والنصر والأهلي ضد الجندل والرياض

سُحبت اليوم الثلاثاء قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2018/2019م بمشاركة 64 فريقاً يمثلون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة أندية الغوطة والنعيرية والأمجاد والشهيد.

وأسفرت القرعة عن مواجهات دور الـ 64 كالتالي:

1- الجبيل × الاتحاد

2- الوشم × السد

3- أحد × الشرق

4- التقدم × الطائي

5- الحجاز × الباطن

6- الصقور × الشعلة

7- الرائد × عرعر

8- نجران × العين

9- الخلود × الحزم

10- الجيل × الكوكب

11- البكيرية × القادسية

12- أبها × الجبلين

13- الفيحاء × الشهيد

14- وج × المجزل

15- الجندل × النصر

16- الوطني × الأنصار

17- الأهلي × الرياض

18- الأخدود × النجوم

19- الوحدة × النعيرية

20- العروبة × الثقبة

21- التعاون × العدالة

22- النهضة × حطين

23- الشباب × الساحل

24- الغزوة × جدة

25- الاتفاق × الدرعية

26- ضمك × الأمجاد

27- العربي × الفتح

28- القيصومة × الغوطة

29-الفيصلي × عفيف

30- الخليج × المزاحمية

31- الهلال × الدرع

32- الحائل × هجر

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ 64 في الفترة من 1-5 يناير المقبل، على أن تقام مباريات دور الـ 32 في الفترة من 17-20 يناير، ومباريات دور الـ 16 في الفترة من 26 إلى 29 يناير، فيما تقام مباريات دور الثمانية يومي 1 و2 أبريل المقبل، على أن تقام مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية في شهر مايو المقبل.

وأوضحت لجنة المسابقات أن القرعة جاءت بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولية في تصفيات دوري الدرجة الثالثة، وتأهل من خلالها أربعة فرق إلى دور الـ64 من المسابقة، وعلى إثر ذلك جرى توزيع الفرق إلى أربعة مستويات رئيسية بناءً على نتائج الفرق للموسم الرياضي الماضي،

وتم توزيع الأندية الـ 64 عبر 4 مستويات بناء على نتائج الفرق الموسم الماضي كالتالي:

المستوى الأول أندية: الاتحاد – الهلال – الأهلي – النصر

المستوى الثاني: الاتفاق – الفتح – الفيصلي – التعاون – الفيحاء – الشباب – الباطن – القادسية – الرائد – أحد – الوحدة – الحزم.

المستوى الثالث: الطائي – الكوكب – الخليج – الشعلة – هجر – القيصومة – ضمك – العروبة – النهضة – النجوم – المجزل – نجران – الوطني – جدة – الوشم – الجبلين.

المستوى الرابع: الجيل – الأنصار – العين – العدالة – التقدم – المزاحمية – أبها – حطين – الخلود – الحجاز – الصقور – الجبيل – الرياض – الشرق – الثقبة – الدرعية – وج – الأخدود – الدرع – الجندل – العربي – الساحل – البكيرية – الحائط – عرعر – الغزوة – السد – عفيف – النعيرية – الشهيد – الغوطة – الأمجاد.