الصنعاوي : ذكرى بيعة خادم الحرمين فخر بملك الحزم استثنائي .. 

المناطق - فضة عطيف

هي ذكرى متجددة من الحزم والعزم والبناء والنماء نجدد فيها الولاء ونعلن فيها الفخر بملك استثنائي أرسى فينا دعائم وطن مستقر تعلو به أيادي الإصلاح والنهضة من جهة وقطع بنا دابر سهام أعداء تتربص بالوحدة واللحمة الوطنية من جهة آخرى ..عام حافل بالتحديات والإنجازات التي تثبت للعالم دوماً أن الشعب السعودي على قلب رجل واحد ولائه وإعتداده لله ثم للمليك والوطن أسأل الله أن يعيدها أعواماً مديدة وبلادنا ترفل بالمزيد من النماء والإزدهار والإستقرار في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله وأدام عزهم.

وليد بن سلطان الصنعاوي

مدير الشؤون الخاصة بمكتب نائب أمير جازان