“التنمية الاجتماعية” تنفي تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش

المناطق - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدم صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء: «إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش، توضح الوزارة أن التحقيقات بيَّنت عدم صحة ذلك».

وأضافت: «اتضح أنه كان تدخلاً في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار، كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه من نشر المعلومة الخاطئة وفقاً للأنظمة».