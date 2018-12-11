احدث الأخبار

“اليويفا” يرشح 50 لاعبا للتشكيلة المثالية لعام 2018
أبرز المواد
 البرلمان العربي يؤكد دعمه للمشاورات اليمنية في السويد ويرفض شرعنة الانقلاب
أبرز المواد
 مجلس التعليم الأهلي بتبوك يدعو لتوطين جميع الوظائف الإدارية
منطقة تبوك
 القادسية يتعاقد رسمياً مع البرازيلي سيلفا ويعيده إلى الدوري السعودي
أبرز المواد
 “التنمية الاجتماعية” تنفي تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش
أبرز المواد
 الصنعاوي : ذكرى بيعة خادم الحرمين فخر بملك الحزم استثنائي .. 
منطقة جازان
 نتائج قرعة كأس الملك.. الهلال يواجه الدرع.. والنصر والأهلي ضد الجندل والرياض
أبرز المواد
 24 مشروعاً سكنياً أطلقها “سكني” في الرياض خلال أقل من عامين
الاقتصاد
 شبح الانفصال يحوم من جديد.. مدريد تهدد بإرسال الشرطة الوطنية لكتالونيا
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز تشارك في احتفال المكتبة الوطنية البلغارية بمرور 140 عامًا
ثقافة وفنون
 نائب أمير مكة يلتقي اللواء طيار عبدالله الطويلعي بمناسبة تعيينه قائدا للمنطقة الغربية
منطقة مكة المكرمة
 في اللحظة الحاسمة.. التقاط طفلة سقطت من الطابق الخامس! (فيديو)
أبرز المواد
“اليويفا” يرشح 50 لاعبا للتشكيلة المثالية لعام 2018

“اليويفا” يرشح 50 لاعبا للتشكيلة المثالية لعام 2018

أبرز المواد
البرلمان العربي يؤكد دعمه للمشاورات اليمنية في السويد ويرفض شرعنة الانقلاب

البرلمان العربي يؤكد دعمه للمشاورات اليمنية في السويد ويرفض شرعنة الانقلاب

أبرز المواد
مجلس التعليم الأهلي بتبوك يدعو لتوطين جميع الوظائف الإدارية

مجلس التعليم الأهلي بتبوك يدعو لتوطين جميع الوظائف الإدارية

منطقة تبوك
القادسية يتعاقد رسمياً مع البرازيلي سيلفا ويعيده إلى الدوري السعودي

القادسية يتعاقد رسمياً مع البرازيلي سيلفا ويعيده إلى الدوري السعودي

أبرز المواد

القادسية يتعاقد رسمياً مع البرازيلي سيلفا ويعيده إلى الدوري السعودي

القادسية يتعاقد رسمياً مع البرازيلي سيلفا ويعيده إلى الدوري السعودي
http://almnatiq.net/?p=667462
المناطق - الرياض

أنهت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل اليوم الثلاثاء التعاقد رسمياً مع البرازيلي جورجي داسيلفا، قادماً من نادي جوهر ماليزيا كما سابق له اللعب في الدوري السعودي في صفوف الباطن.
وسيبدأ البرازيلي صاحب الـ31 عاماً المشاركة مع الفريق الشرقي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وسبق لداسيلفا اللعب في صفوف فرق نادي دياجو الكوري الجنوبي، كما لعب في صفوف عدد من الأندية المالطية “فيتوربوسا المالطي، وبيريكارا، ونكاسارا، وهيرنانيز” .

روابط ذات صلة

“اليويفا” يرشح 50 لاعبا للتشكيلة المثالية لعام 2018

“اليويفا” يرشح 50 لاعبا للتشكيلة المثالية لعام 2018
البرلمان العربي يؤكد دعمه للمشاورات اليمنية في السويد ويرفض شرعنة الانقلاب

البرلمان العربي يؤكد دعمه للمشاورات اليمنية في السويد ويرفض شرعنة الانقلاب
“التنمية الاجتماعية” تنفي تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش

“التنمية الاجتماعية” تنفي تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*