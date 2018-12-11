القادسية يتعاقد رسمياً مع البرازيلي سيلفا ويعيده إلى الدوري السعودي

أنهت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل اليوم الثلاثاء التعاقد رسمياً مع البرازيلي جورجي داسيلفا، قادماً من نادي جوهر ماليزيا كما سابق له اللعب في الدوري السعودي في صفوف الباطن.

وسيبدأ البرازيلي صاحب الـ31 عاماً المشاركة مع الفريق الشرقي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسبق لداسيلفا اللعب في صفوف فرق نادي دياجو الكوري الجنوبي، كما لعب في صفوف عدد من الأندية المالطية “فيتوربوسا المالطي، وبيريكارا، ونكاسارا، وهيرنانيز” .