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مجلس التعليم الأهلي بتبوك يدعو لتوطين جميع الوظائف الإدارية

مجلس التعليم الأهلي بتبوك يدعو لتوطين جميع الوظائف الإدارية

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مجلس التعليم الأهلي بتبوك يدعو لتوطين جميع الوظائف الإدارية

مجلس التعليم الأهلي بتبوك يدعو لتوطين جميع الوظائف الإدارية
http://almnatiq.net/?p=667465
المناطق - تبوك
عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم الاجتماع السنوي لمجلس التعليم الأهلي لملاك ومالكات المدارس الأهلية ومشرفي ومشرفات التعليم الأهلي بالمنطقة.
وعدّ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري, قطاع التعليم الأهلي والأجنبي داعماً مهماً للتعليم الحكومي, من خلال توظيف الإمكانات البشرية والمادية في الميدان التعليمي, منوّهاً بما لدى منطقة تبوك من مدارس متميزة تعليميًا وفي مختلف المناشط، وامتلاكها رؤية وخطة للتقدم والتحسّن على المستوى التحصيلي والتربوي والسلوكي لأبنائنا الطلاب والطالبات، مرجعاً الفضل في هذا التميز للعمل الدؤوب المبذول من إدارة التعليم لتحقيق التميز الإداري والتعليمي.
وأوضح من جانبه مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد بن علي العمري, أن الاجتماع تناول خطة الانتقال إلى المباني التعليمية ضمن برنامج “تدرج” للمدارس ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية، ولزوم تعزيز البرامج المعنية برفع الحس الوطني لدى الطلاب، وتوطين جميع الوظائف الإدارية, مؤكدا أن التعليم الأهلي يحظى باهتمام وزارة التعليم وتسعى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بمكتب التعليم الأهلي إلى تقديم كل الدعم لتطوير وتحسين العمل في المدارس الأهلية.
وثمن مدير تعليم تبوك لأعضاء المجلس من ملاك ومالكات المدارس الأهلية بالمنطقة حضورهم وتفاعلهم، حاثاً على الاهتمام بالتعاون والتكاتف بينهم وبين مكتب التعليم الأهلي بالإدارة نحو مخرجات تعليمية ذات جودة عالية. ‏

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