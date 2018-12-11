“اليويفا” يرشح 50 لاعبا للتشكيلة المثالية لعام 2018

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” أمس، عبر موقعه الرسمي في تويتر، قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية لعام 2018.

وضمت القائمة 50 لاعبا، اختارهم فريق مكون من محرري ومراسلي الموقع الإلكتروني لـ”اليويفا”.

وضمت القائمة 5 حراس مرمى وهم: أليسون بيكر (ليفربول)، هوغو لوريس (توتنهام)، كيلور نافاس (ريال مدريد)، يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) ومارك أندريه تير شتيغن (برشلونة).

و15 مدافعا هم: جوردي ألبا وجيرار بيكيه وصامويال أومتيتي (برشلونة)، كيليني (يوفنتوس)، خوسيه خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، غودين (أتلتيكو مدريد)، لوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، كاليدو كوليبالي (نابولي)، كوستاس مانولاس (روما)، مارسيلو (ريال مدريد)، راموس (ريال مدريد)، فاران (ريال مدريد)، ستونز (مانشستر سيتي)، وفيرغل فان دايك (ليفربول).

و15 لاعبا في خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، إيسكو (ريال مدريد)، توني كروس (ريال مدريد)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، دي بروين (مانشستر سيتي)، دافيد سيلفا (مانشستر سيتي)، إدين هازارد (تشيلسي)، نغولو كانتي (تشيلسي)، جيمس ميلنر (ليفربول)، ساؤول نيغيز (أتلتيكو مدريد)، ديميتري باييه (مارسيليا)، ثوفان (مارسيليا)، بيانيتش (يوفنتوس)، بوغبا (مانشستر يونايتد)، وإيفان راكيتيتش (برشلونة).

و15 مهاجما: غاريث بيل (ريال مدريد)، كافاني (باريس سان جيرمان)، نيمار (باريس سان جيرمان)، مبابي (باريس سان جيرمان)، ديبالا (يوفنتوس)، دجيكو (روما)، فيرمينو (ليفربول)، ماني (ليفربول)، محمد صلاح (ليفربول)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (برشلونة)، لويس سواريز (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وهاري كين (توتنهام).

وفتح “اليويفا” أمام المشجعين من مختلف أنحاء العالم باب التصويت على تشكيلة العام، وذلك من خلال موقعه الرسمي، ويستمر التصويت حتى الـ11 من الشهر المقبل، وهو اليوم الذي سيعلن فيه عن التشكيلة المثالية لعام 2018.