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“طيران الإمارات” تكشف عن طائرة “مرصعة بالجواهر”

“طيران الإمارات” تكشف عن طائرة “مرصعة بالجواهر”
http://almnatiq.net/?p=667474
المناطق - الرياض

نشرت “طيران الإمارات” صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، ظهرت فيها طائرة كبيرة في أسطولها الجوي، مرصعة بالجواهر المضيئة، في حين جرى تداول الصورة سريعا عبر الإنترنت.

وظهرت في الصورة المتداولة طائرة عريضة الهيكل من طراز “Boeing 777″، وهي تشع مضيئة بالأحجار الكريمة والجواهر التي تغطي هيكلها الخارجي كاملا.

واجتذبت الصورة الغريبة آلاف التعليقات على تويتر، حيث تساءل البعض عن إمكانية قدرتها على الطيران حاملة هذه الكمية من الجواهر، بينما أعرب البعض الآخر عن رغبتهم بركوبها ذات يوم.

ولكن، تبين فيما بعد أن صورة الطائرة كانت نتيجة استخدام ماهر لبرنامج رقمي يعنى بتعديل الصور، وأن الطائرة المرصعة بالجواهر ليست واقعية البتة، في حين قامت بإنشاء الصورة طبيبة أسنان باكستانية تدعى، سارة شاكيل.

ومع إعجاب الشركة الإماراتية بالصورة، قدمت للطبيبة ترقية لدرجة رجال الأعمال، على متن رحلتها إلى ميلان.

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