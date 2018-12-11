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تحت رعاية خادم الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يفتتح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي “مخاطر التصنيف والإقصاء” غداً

تحت رعاية خادم الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يفتتح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي “مخاطر التصنيف والإقصاء” غداً

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تحت رعاية خادم الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يفتتح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي “مخاطر التصنيف والإقصاء” غداً

تحت رعاية خادم الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يفتتح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي “مخاطر التصنيف والإقصاء” غداً
http://almnatiq.net/?p=667477
المناطق - واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين غداً مؤتمر رابطة العالم الإسلامي “الوحدة الإسلامية – مخاطر التصنيف والإقصاء وذلك بمكة المكرمة .
وثمن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الرعاية الملكية الكريمة لمؤتمر الرابطة الدولي، مشيراً إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ تواصل دعمها ورعايتها لكل مناسبة تناقش شؤون الامة الإسلامية وسبل تحقيق وحدتها.
وأضاف معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أن المؤتمر سيحظى بمشاركة أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة؛ وسيلتقون بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة تتصدى لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي، وإيجاد قنوات للتواصل بين أتباع المذاهب الإسلامية لبناء جسور الثقة والتفاهم والتعاون على المشتركات الإسلامية الجامعة، ومحاصرة الخطاب الطائفي والمتطرف.
وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يسعى لجمع كلمة العلماء والدعاة، وتقريب وجهات النظر بينهم، والتأكيد على مسؤوليتهم في توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم، بالإضافة إلى نشر قيم الوسطية وتعميق أواصر التآخي والتآلف بين المسلمين ونبذ خطاب العداء والفرقة، وموضوعات المشتركات الإسلامية الجامعة واستعراض تجارب التعايش الإيجابي.
وأوضح معالي الدكتور محمد العيسى أن المؤتمر سيتناول كذلك مسألة الخصوصية المذهبية وثقافة الاختلاف، بالإضافة إلى مناقشة معوقات الوحدة الإسلامية والدعاوي الطائفية الرامية لبث التكفير والتطرف والفكر الطائفي، وأهمية الحوار الإسلامي والشراكة الحضارية مع غير المسلمين وسُبُل مواجهة الإسلاموفوبيا.

 

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