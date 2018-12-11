الجيشان المصري والأردني ينفذان “العقبة-4” باستخدام جميع الأسلحة

المناطق - وكالات

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب المشترك “العقبة – 4”.

ويستمر التدريب حتى الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري بمشاركة وحدات من القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي وعناصر من القوات الخاصة والمهندسين العسكريين لكلا البلدين، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتتضمن خطط التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية، التي تساهم في نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام.

ويأتي تدريب “العقبة -4″، استكمالا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها مصر والأردن بما يدعم علاقات التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة