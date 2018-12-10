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أمير منطقة حائل ينوه بفكرة معرض ومهرجان وسم ويشيد باستمرار الفعاليات السياحية بالمنطقة

أمير منطقة حائل ينوه بفكرة معرض ومهرجان وسم ويشيد باستمرار الفعاليات السياحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=667483
المناطق - حائل

أكد صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن تواصل المهرجانات والفعاليات واستمرار إقامتها في منطقة على مدار العام سيسهم في دعم صناعة سياحة جاذبة للزوار من داخل وخارج المملكة واثنى سموه في تصريح صحفي على الجهود المبذولة من منظمي الفعاليات والجهات الداعمة لهم من الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وكذلك من الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة مشيرا إلى أن منطقة حائل لم تكتفي بإقامة فعاليات رالي حائل الدولي وفعاليات مهرجان الصحراء الدولي بل نجحت خلال الفترة القريبة الماضية بإقامة فعاليات في كل من جبة والحائط وفيد ومدينة حائل ومنها ليالي جبه وعيرف ومهرجان درب زبيدة وغيرها وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بتنوع وثراء افكار المنظمين وتعدد مبادراتهم ومنها مهرجان ومعرض وسم والذي يقام حاليا بنسخته الأولى ودوره في تعزيز اقتصاد المنطقة وتأصيل هواية الصيد والعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطه بهذه الهواية ودور المعرض في استقطاب الزوار من خارج المنطقة خصوصا في مثل هذا الوقت متمنيا سموه للفعالية النجاح وللمنظمين التوفيق ولزوار المعرض والمشاركين فيه الاستمتاع والاستفادة وحاثا سموه على بذل جهود أكبر ومبادرات أشمل من جميع منظمي الفعاليات والجهات ذات العلاقة لاطلاق معارض نوعية ومهرجانات ناجحة تعزز مكانة حائل سياحيا وتحقق لها الريادة في اقامة الفعاليات المتنوعة على مدار العام بإذن الله

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