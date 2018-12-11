بلدي أشواق يعقد جلسته الخامسة والأربعون

المناطق - تبوك - علي العميري

عقد المجلس البلدي بمركز أشواق اليوم جلسته الـ 45، برئاسة رئيس المجلس البلدي عيد بن فريح الحويطي بحضور رئيس بلدية أشواق سعيد بن خليل السعيد وأعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس في المركز .

وثمن رئيس المجلس البلدي في بداية الاجتماع دعم القيادة للمشاريع البلدية التي تسهم في تطوير المدن والمراكز والقرى التي تلبي احتياجات المواطنين، كما ناقش في الاجتماع عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس إضافةً إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماعات منها مبادرات التحول الوطني ،مبادرات التشوه البصري .