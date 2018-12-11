الأمير فيصل بن مشعل يتفقد الأعمال المنجزة لإستكمال تنفيذ مشروع طريق القصيم مكة المكرمة السريع

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أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم ، أن طريق “القصيم ـ مكة المكرمة” السريع يسير وفق ما خطط لتنفيذه , وأن هناك العديد من الأخبار السارة لاعتماد ما تبقى منه واستكماله من المقام السامي والجهات العليا , مشيراً سموه إلى أن هذه البلاد المباركة تميزت ـ ولله الحمد ـ بفتح السبل منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وما زالت تبذل الميزانات الضخمة لتنفيذ الطرق والتيسير على المسافرين وخدمة زوار أطهر بقعة في الأرض .

وكشف سمو الأمير فيصل بن مشعل على أنه قد تم الإنتهاء ـ ولله الحمد ـ من تنفيذ ثلث طريق القصيم ـ مكة المكرمة على أعلى المستويات والمواصفات العالمية , مبشراً سموه على أنه قد تم ترسية إحدى المراحل لإستكمال الطريق بطول 44 كلم بقيمة إجمالية قدرها 289 مليون ريال , منوهاً سموه بالجهود التي تبذلها وزارة النقل ممثلة بمدير فرع المنطقة المهندس محمد الشمري وكافة زملاءه والشركات المنفذة والتعاون المتميز بين كافة القطاعات والمحافظات التي يمر بها الطريق , لافتاً الإنتباه إلى أن طريق القصيم ـ مكة المكرمة طريق محوري واستراتيجي ينقل القادمين من وسط وشمال المملكة في الداخل والخارج إلى مكة المكرمة , ولهذا ندافع عنه دائماً بقوة ونستميت لبذل كافة الجهود لتنفيذه واستكماله ـ بإذن الله ـ ليكون مساراً مختصراً خادماً لسالكيه , مباركاً للجميع هذه الجهود وهذا الإنجازات لتنفيذ هذا الطريق الهام والذي يحقق العديد من الأهداف الإقتصادية لهذه البلاد المباركة , مؤكداً سموه على فخره واعتزازه بكل ما يتم بذله من جهود لتنفيذ وانهاء هذا الطريق , كونه احدى وسائل التنمية وإعمار الأرض وسوف يحقق اختصاراً للمسافات والخدمات , سائلاً المولى عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته , وأن يعيننا على أداء الأمانة وإبراء الذمة وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم

جاء ذلك خلال تفقد سموه الأعمال المنجزة والاستعدادات الجارية لإستكمال تنفيذ مشروع طريق القصيم مكة السريع , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومستشار سمو أمير المنطقة إبراهيم الماجد , وأمين المنطقة بالإنابة عبدالعزيز المهوس , ومحافظ ضريه صالح الشعمل , ووكيل محافظة الرس بدر العساف ، وعدد من المسؤولين .

وبدأ سمو أمير منطقة القصيم جولته التفقدية بالاطلاع على سير العمل في عدد من المراحل المنفذة ، واستمع والحضور لشرح مفصل من قبل مدير إدارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري ، عن المشروع ومراحله المنفذة والجاري تنفيذها ، مبيّناً لسموه أنه سيتم استكمال 136 كلم من إجمالي المشروع ـ بإذن الله ـ والبالغ طوله 630 كيلو متراً ، وفق الخطط المرسومة للطريق والتي تجاوزت مرحلتها محافظة ضرية بتكلفة إجمالية لكامل المشروع بلغت 851,309,383 مليون ريال .

واستعرض المهندس الشمري، ما تم إنجازه خلال العامين السابقين لطريق القصيم مكة المكرمة السريع بقيمة اجمالية قدرها 100 مليون ريال , بالإضافة إلى الإستعداد القادمة لتنفيذ المرحلة المقبلة للمشروع من خلال خمسة مراحل متفرقة يتم تنفيذها حالياً من قبل عدد من الشركات الوطنية , بقيمة اجمالية قدرها 395,595,959 مليون ريال , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة وحرصه على خطوات تنفيذ مشروع طريق , بعد ذلك شاهد سمو امير منطقة القصيم عرضاً مرئياً عن تفاصيل المشروع والكباري والتقاطعات التي يمر بها .

