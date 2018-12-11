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“بلدي الرياض” ينظم الملتقى البلدي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة

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“بلدي الرياض” ينظم الملتقى البلدي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة

http://almnatiq.net/?p=667502

يعتزم المجلس البلدي لمدينة الرياض تنظيم الملتقى البلدي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان “واقع الخدمات الإدارية والإجرائية في القطاعات الخدمية” يوم غد الأربعاء الموافق 5/4/1440هـ، بعد صلاة العشاء، في فندق هوليداي إن الازدهار شمال الرياض.

ويسعى المجلس من خلال الملتقى إلى التعرف على واقع الخدمات الإجرائية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي لتسهيل تلك الخدمات سواء كان على مستوى سهولة الوصول الإلكتروني، أو المكاتب الخاصة لتقديم الخدمة لهم.

ويشتمل برنامج الملتقى على تجارب رائدة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك إطلاق مبادرات نوعية جديدة حول تقديم الخدمات لهم.

بدوره، أكد الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض أن المجلس يستهدف مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة والتنسيق معهم في كثير من الأمور، باعتبارهم جزءا لا غنى عنه من المجتمع، مبينا أن بلدي الرياض يعد الخدمات المقدمة لهم معيارا لرقي وتكامل الخدمات بعاصمة المملكة.

وأوضح العريدي أن التحديات الحالية لن تقف حائلا أمام تحسين خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى سعي المجلس المستمر لعقد اللقاءات وورش العمل والاستفادة من الخبرات والتجارب المتاحة، التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة الغالية.

كما أوضح الأستاذ محمد الشويمان رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة أن هذا الملتقى يعد الثاني الذي ينظمه المجلس البلدي، وهو أحد برامج لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في خطة المجلس لهذا العام، وذلك للسعي لتحقيق مزيداً من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ومما يميز هذا الملتقى أنه يتضمن إطلاق عدد من المبادرات من قبل عدد من الجهات المشاركة مثل أمانة منطقة الرياض، وهيئة الاتصالات، وشركة الكهرباء، وغيرها من الجهات الخدمية.

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