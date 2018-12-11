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دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرة تجسس إيرانية تابعة للمليشيا في مديرية مريس

دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرة تجسس إيرانية تابعة للمليشيا في مديرية مريس

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دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرة تجسس إيرانية تابعة للمليشيا في مديرية مريس

دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرة تجسس إيرانية تابعة للمليشيا في مديرية مريس
http://almnatiq.net/?p=667505
المناطق - واس

أسقطت قوات من الجيش الوطني اليمني اليوم طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وأوضح موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الدفاعات الجوية في اللواء 83 مدفعية تمكنت ظهر اليوم، من إسقاط الطائرة التي كانت تسعى للوصول إلى معسكر الجميمة في المديرية، وتبين بعد فحص الطائرة أنها إيرانية الصنع، وكانت مزودة بعدة كاميرات، تستخدم في رصد المواقع والتجسس.

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