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أمير الجوف يلتقي المواطنين بمحافظة طبرجل خلال جولته التفقدية

أمير الجوف يلتقي المواطنين بمحافظة طبرجل خلال جولته التفقدية

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دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرة تجسس إيرانية تابعة للمليشيا في مديرية مريس

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المنطقة الشرقية

أمير الجوف يلتقي المواطنين بمحافظة طبرجل خلال جولته التفقدية

أمير الجوف يلتقي المواطنين بمحافظة طبرجل خلال جولته التفقدية
http://almnatiq.net/?p=667508
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمحافظة طبرجل اليوم , عدداً من القضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, وجموع المواطنين وعمداء وأهالي وشيوخ القبائل بالمحافظة ، الذين قدموا للسلام على سموه.
بعد ذلك, تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ومحافظ طبرجل المكلف.

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