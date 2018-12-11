أمير الجوف يلتقي المواطنين بمحافظة طبرجل خلال جولته التفقدية

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمحافظة طبرجل اليوم , عدداً من القضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, وجموع المواطنين وعمداء وأهالي وشيوخ القبائل بالمحافظة ، الذين قدموا للسلام على سموه.

بعد ذلك, تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ومحافظ طبرجل المكلف.

