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أمير الجوف يتفقد ميدان الهجن بمركز شيبة

أمير الجوف يتفقد ميدان الهجن بمركز شيبة

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أمير الجوف يلتقي المواطنين بمحافظة طبرجل خلال جولته التفقدية

أمير الجوف يلتقي المواطنين بمحافظة طبرجل خلال جولته التفقدية

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أمير الجوف يتفقد ميدان الهجن بمركز شيبة

أمير الجوف يتفقد ميدان الهجن بمركز شيبة
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المناطق - الجوف

قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, خلال جولته التفقدية لمحافظة طبرجل اليوم, بزيارة تفقدية لميدان الهجن بمركز شيبة.
وكان في استقبال سمو لدى وصوله, رئيس النادي مزعل حصيد اللحاوي وعدد من المسؤولين.
وألقى عايض بن خلف الشراري كلمة أعضاء مجلس الإدارة خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة, أوضح فيها أن الميدان افتتح منذ أكثر من 20 عاماً ويعد من أهم الميادين بالمملكة ويستضيف في كل عام العديد من سباقات الهجن على مستوى المملكة ودول الجوار.
ثم انطلق السباق على كأس إمارة منطقة الجوف والمكون من شوطين الأول فئة ” البكار”، والثاني ” قعدان ” لمسافة 1500 متر.
وفي نهاية السباق, سلم سمو أمير منطقة الجوف الكأس للفائزين، حيث فاز بشوط البكار البكرة “المدينة” للمالك رشدان بن عواد الجهني، فيما فاز بشوط القعدان القعود “جبار” للمالك رشدان بن عواد الجهني، كما تسلم الأمير بدر بن سلطان من رئيس النادي درعاً بهذه المناسبة.

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