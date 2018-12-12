فرنسا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بستراسبورغ

المناطق - وكالات

قتل شخصان على الأقل وأصيب 10 آخرون في إطلاق نار وقع بوسط مدينة ستراسبورغ، الثلاثاء، حسبما أفادت السلطات الفرنسية.

وقالت الشرطة، إن إطلاقا للنار وقع وسط المدينة الواقعة شرقي فرنسا على الحدود الألمانية، وبأن العملية أسفرت عن سقوط قتيلان و10 مصابين وفرار المهاجم، وفق ما نقلت رويترز.

ودعت زارة الداخلية الفرنسية العامة إلى البقاء في داخل المباني والمنازل في ستراسبورغ، قائلة إنها تتعامل مع “حدث أمني خطير” في المدينة.

وذكر مصدر بقوات الأمن الفرنسية أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورغ يجتذب ملايين السياح كل عام.

ولم ترد على الفور مزيد من التفاصيل عن طبيعة الهجوم والدافع وراءه.

ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات فيعامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.