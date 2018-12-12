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تكريم عددا من الأفراد بشرطة محافظة دومة الجندل

تكريم عددا من الأفراد بشرطة محافظة دومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=667529
المناطق - الجوف

نيابة عن سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط، كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق 4-ربيع الاخر -1440هـ عدد من موظفين وصف ضباط شرطة المحافظة وهم:
* الموظفين المدنيين:
١- الموظف محمد متروك الشراري
٢- الموظف عبدالوهاب انور الضبيبي
٣- الموظف احمد خلف الراشد
* صف الضباط:
١- رئيس الرقباء عبدالكريم عبدالرحمن المطرفي
٢- رئيس الرقباء حمود سعود السبيلة
٣- رئيس الرقباء مفضي جايز الشمري
٤- الرقيب هليل رجا الشمري
٥- الرقيب عواد مناحي الشراري
٦- وكيل الرقيب نافع وحيد الشمري
٧- وكيل الرقيب عبيد سودان العنزي
٨- العريف عبدالعزيز عبدالله التميمي
٩- العريف فيصل سعود الشمري
و جاء هذا التكريم نظير تميزهم بعملهم وقد شكرهم سعادته وقدم لهم شهادات الشكر والتقدير.
وعبر المكرمين عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعد حافزاً لهم لمضاعفة الجهد في خدمة المواطن والمقيم .
صرح بذلك المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس

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