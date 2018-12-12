نيابة عن سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط، كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق 4-ربيع الاخر -1440هـ عدد من موظفين وصف ضباط شرطة المحافظة وهم:
* الموظفين المدنيين:
١- الموظف محمد متروك الشراري
٢- الموظف عبدالوهاب انور الضبيبي
٣- الموظف احمد خلف الراشد
* صف الضباط:
١- رئيس الرقباء عبدالكريم عبدالرحمن المطرفي
٢- رئيس الرقباء حمود سعود السبيلة
٣- رئيس الرقباء مفضي جايز الشمري
٤- الرقيب هليل رجا الشمري
٥- الرقيب عواد مناحي الشراري
٦- وكيل الرقيب نافع وحيد الشمري
٧- وكيل الرقيب عبيد سودان العنزي
٨- العريف عبدالعزيز عبدالله التميمي
٩- العريف فيصل سعود الشمري
و جاء هذا التكريم نظير تميزهم بعملهم وقد شكرهم سعادته وقدم لهم شهادات الشكر والتقدير.
وعبر المكرمين عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعد حافزاً لهم لمضاعفة الجهد في خدمة المواطن والمقيم .
صرح بذلك المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس
تكريم عددا من الأفراد بشرطة محافظة دومة الجندل
نيابة عن سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط، كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق 4-ربيع الاخر -1440هـ عدد من موظفين وصف ضباط شرطة المحافظة وهم:
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