تكريم عددا من الأفراد بشرطة محافظة دومة الجندل

المناطق - الجوف

نيابة عن سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط، كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق 4-ربيع الاخر -1440هـ عدد من موظفين وصف ضباط شرطة المحافظة وهم:

* الموظفين المدنيين:

١- الموظف محمد متروك الشراري

٢- الموظف عبدالوهاب انور الضبيبي

٣- الموظف احمد خلف الراشد

* صف الضباط:

١- رئيس الرقباء عبدالكريم عبدالرحمن المطرفي

٢- رئيس الرقباء حمود سعود السبيلة

٣- رئيس الرقباء مفضي جايز الشمري

٤- الرقيب هليل رجا الشمري

٥- الرقيب عواد مناحي الشراري

٦- وكيل الرقيب نافع وحيد الشمري

٧- وكيل الرقيب عبيد سودان العنزي

٨- العريف عبدالعزيز عبدالله التميمي

٩- العريف فيصل سعود الشمري

و جاء هذا التكريم نظير تميزهم بعملهم وقد شكرهم سعادته وقدم لهم شهادات الشكر والتقدير.

وعبر المكرمين عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعد حافزاً لهم لمضاعفة الجهد في خدمة المواطن والمقيم .

صرح بذلك المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس