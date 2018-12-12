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إدارة “تعليم الجوف” تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

إدارة “تعليم الجوف” تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

منطقة الجوف

إدارة “تعليم الجوف” تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

إدارة “تعليم الجوف” تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
http://almnatiq.net/?p=667536
المناطق - الجوف

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثله في إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار “اللغة العربية والشباب”.

وفعلت مدارس البنين والبنات عدد من الفعاليات بعذه المناسبة، تعزيزاً لانتشار اللغة العربية على اعتبارها البيئة الفكرية للطلاب والطالبات، و تحقيق الهوية الوطنية لديهم.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي إن الاحتفاء باللغة العربية يحتم التفكير بالواجب على الجميع تجاه اللغة العربية، “ودورنا عظيم في سبيل ترسيخ حب اللغة العربية في نفوس أبنائنا، وبيان قيمة لغتنا العريقة، وأنها كانت لغة الحضارة والإنسانية”.

وأكد الغامدي أن اللغة العربية ستبقى بقوتها بالرغم من كل المؤثرات الخارجية، وإن تفعيل اليوم العالمي يتطلب متابعة لغتنا طوال العام الدراسي وليس في يوم واحد فقط ومعالجة الأخطاء اللغوية وتقويمها فنياً.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي “بنين” الأستاذ خالد بن سعد الراشد إن مدارس المنطقة فعلت العديد من فعاليات للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

وفي السياق ذاته، أُقيم احتفاء باليوم العالمي للغة العربية في مدرسة الحادية عشر الابتدائية بسكاكا، صاحبه معرض شاركت فيه جميع المدارس بمعروضات تهدف إلى ترسيخ هوية اللغة العربية، كما سبق إطلاق حملة التخاطب باللغة العربية ومسابقة ملكة الإملاء.

وتوافقت مديرة إدارة الإشراف التربوي “بنات” الأستاذة ماجد بنت عبيد البديوي ومديرة مكتب التعليم بسكاكا “بنات” الأستاذة صباح بنت حمدان المناع، في ضرورة تعميق وتأصيل اللغة العربية محادثةً وكتابةً لدى الطالبات، فمن خلال المحافظة عليها نحافظ على الهوية الوطنية وترسيخ للقيم الإسلامية الأصيلة، وعلى اعتبار إن اللغة العربية أداة ووسيلة لارتقاء المجتمعات ورفعتها بين الأمم.

وعرضت رئيسة قسم اللغة العربية الأستاذة نوال بنت جمعان الرويلي ورقة عمل بعنوان “اللغة العربية والشباب: هوية وانتماء”، تناولت من خلالها محاور عده ومن أهمها: أسباب ضعف الطلاب في اللغة العربية وكيفية معالجتها بحلول مقترحة في أساليب الدراسة، وطرحت حلول مقترحة تعرض في وسائل الإعلام.

وبدأ الاحتفاء الذي قدمته وكيلة المدرسة الأستاذة مشخص الدرزي بتجديد البيعة والولاء للملك والوطن، وأربع أعوام من الأمن والأمان والعطاء والرخاء، وبعدها عرض العديد من الفقرات الهادفة منها: مكانة اللغة العربية للمشرفة يسرى العبيكة، والمعلمة نجاح الحلو، ومشاهد مسرحية من أداء الطالبات ومعلمة اللغة العربية منيرة الرويلي، ومشاركة مدرسة السادسة المتوسطة بسكاكا، ومدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، ومدرسة السادسة المتوسطة بسكاكا، ومدرسة وارفة العلم الأهلية.

وفي الختام شكرت البديوي قائدة المدرسة الأستاذة لطيفة الروضان، كما كرمت الطالبات الفائزات بمسابقة “ملكة الإملاء” على مستوى المنطقة بالتصفيات النهائية وهن: جوري ياسر البادي من مدرسة الزاهرة الابتدائية بدومة الجندل، جنان زياد الرويلي من مدرسة زلوم الابتدائية، نوت المنفي الرويلي من مدرسة الرابعة الابتدائية بصوير.

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