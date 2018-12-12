احدث الأخبار

هل الكسل والخمول وراثيان ؟ دراسة جينية تجيب
أبرز المواد
 تمويل الإرهاب يتم بالعملة المشفرة “بيتكوين”
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
منطقة الجوف
 محافظ المجمعة يتابع تعديات منتزه (خزه)
منطقة الرياض
 تكريم عددا من الأفراد بشرطة محافظة دومة الجندل
منطقة الجوف
 فرنسا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بستراسبورغ
أبرز المواد
 أمير الجوف يتفقد ميدان الهجن بمركز شيبة
منطقة الجوف
 أمير الجوف يلتقي المواطنين بمحافظة طبرجل خلال جولته التفقدية
منطقة الجوف
 دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرة تجسس إيرانية تابعة للمليشيا في مديرية مريس
أبرز المواد
 “بلدي الرياض” ينظم الملتقى البلدي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة
منطقة الرياض
 بلدية شرق الدمام: مصادرة 150 كلجم أسماك ومواد غذائية فاسدة من احدى المنشآت الغذائية المخالفة
المنطقة الشرقية
 الأمير فيصل بن مشعل يتفقد الأعمال المنجزة لإستكمال تنفيذ مشروع طريق القصيم مكة المكرمة السريع
منطقة القصيم
هل الكسل والخمول وراثيان ؟ دراسة جينية تجيب

هل الكسل والخمول وراثيان ؟ دراسة جينية تجيب

أبرز المواد
تمويل الإرهاب يتم بالعملة المشفرة “بيتكوين”

تمويل الإرهاب يتم بالعملة المشفرة “بيتكوين”

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

إدارة “تعليم الجوف” تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

منطقة الجوف
محافظ المجمعة يتابع تعديات منتزه (خزه)

محافظ المجمعة يتابع تعديات منتزه (خزه)

منطقة الرياض

هل الكسل والخمول وراثيان ؟ دراسة جينية تجيب

هل الكسل والخمول وراثيان ؟ دراسة جينية تجيب
http://almnatiq.net/?p=667543
المناطق - وكالات

هل يمكن أن يكون شعورك المستمر بالكسل والعجز عن القيام عن السرير مبكرًا متوارثًا عن طريق الجينات؟ وبالتالي ليس مجرد عادة درجت عليها؟!

هذا ما تقول به دراسة حديثة لعدد من العلماء الذين اكتشفوا سبعة جينات مسؤولة عن الكسل والخمول في النشاط البدني عامة.

ويقول الباحثون الذين قاموا بتحليل بيانات 91 ألفا و105 أشخاص إن هذا يعني أن الكسل يمكن أن ينحصر في الواقع في علم الوراثة.

وقد ربط علماء من جامعة أوكسفورد بين هذه الجينات حديثة الاكتشاف ومستويات النشاط لدى الشعب البريطاني، بعد مقارنات أجريت على الحمض النووي.

لكن بطبيعة الحال فإنه لا يمكن إلقاء كل اللوم على الجينات، ليبقى الناس في دوامة الكسل، بحسب العلماء، إذ تقود هذه النتائج إلى وعي أفضل بمشاكل اللياقة والنوم والصحة البدنية عمومًا.

وقد ارتدى كل من أولئك الذين أعطوا الحمض النووي الخاص بهم للدراسة، جهاز مراقبة على المعصم لمدة أسبوع، هدف لقياس مستويات النشاط.

وقد وجد العلماء في واقع الأمر 14 جيناً، نصفها غير معروف من قبل وكان له صلة بمسائل الحيوية والنشاط البدني.

يرى الباحثون أن هذه الدراسة قد تضيء الطريق لإجراء دراسات حول ارتباط السمنة وقضايا صحية أخرى بالوراثة.

وقالت الدكتورة أيدين دوهرتي، التي قادت الدراسة: “كيف ولماذا نتحرك لا يتعلق بالجينات، لكن فهمنا للدور الذي تلعبه الجينات سيساعد في تحسين فهمنا لأسباب ونتائج عدم النشاط البدني”.

روابط ذات صلة

تمويل الإرهاب يتم بالعملة المشفرة “بيتكوين”

تمويل الإرهاب يتم بالعملة المشفرة “بيتكوين”
فرنسا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بستراسبورغ

فرنسا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بستراسبورغ
دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرة تجسس إيرانية تابعة للمليشيا في مديرية مريس

دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرة تجسس إيرانية تابعة للمليشيا في مديرية مريس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*