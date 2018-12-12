مقتل 8 انقلابيين حوثيين في الضالع وإصابة آخرين

المناطق - وكالات

قتل 8 من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، وجرح آخرون، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وعلى صعيد آخر، أعلن مصدر في الحزام الأمني بمحافظة أبين، والمدعوم من قوات التحالف العربي، مقتل عنصرين من عناصر تنظيم القاعدة المتمركزين في وادي عومران شمالي مديرية موديه بمحافظة أبين، في ثاني أيام العملية التي أطلقها الحزام الأمني لتعقب الإرهابيين في المنطقة الوسطى بأبين.

وأضاف المصدر أن القياديين اللذين لقيا مصرعهما هما أبو الدرداء العدني، وأبو قصي البيضاني، اللذين شاركا في الهجوم على الحملة الأمنية، التي خرجت بقيادة قائد الحزام الأمني والتدخل السريع عبد اللطيف السيد، ونائب قائد حزام أبين الأمني والتدخل السريع بأبين عبد الرحمن الشنيني، داخل وادي عومران القريب من قرية آل فطحان غرب مركز المديرية.

وأشار المصدر إلى أن بقية العناصر هربوا إلى الجبال الوعرة الرابطة بين مديرية مودية والبيضاء باتجاه الشمال الشرقي لأبين.