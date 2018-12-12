ترامب ينهي الجدل حول موقفه من ولي العهد..”هو زعيم السعودية، وهي حليف جيد للغاية”

المناطق _ الرياض

جدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقوفه إلى جانب ولي العهد محمد بن سلمان، بالرغم من الحرب الإعلامية والسياسية الكبيرة، رافضا التعليق على أي شيء يخص الاتهامات في قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وقال في مقابلة مع رويترز في البيت الأبيض “هو زعيم السعودية، وهي حليف جيد للغاية”.

وسألت رويترز ترامب عما إذا كان دعمه للسعودية يعني دعمه لولي عهدها، فقال “حسنا.. يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي”.

وبخصوص تعرضه للمساءلة، أعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن الشعب سيثور في حال تعرضه للمحاكمة البرلمانية، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن تصدر محكمة في نيويورك الأربعاء حكمها بحق مايكل كوهين المحامي السابق لترامب الذي يواجه ثماني تهم من ضمنها انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية.

وكان كوهين أقر بالذنب في تسديد أموال بتوجيه من ترامب قبيل الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة لممثلة أفلام إباحية وأخرى عارضة في مجلة “بلاي بوي” لقاء صمتهما عن مزاعم بإقامة علاقات جنسية مع ترامب.