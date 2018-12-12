الإنطلاقة الخميس بفعاليات مختلفة..“ولي العهد” يتفقد مقر الفورمولا E

المناطق _ الرياض

أظهرت صورة ولي العهد وهو يتناول ببساطة وجبة في استراحة قصيرة خلال زيارته إلى مقر الفورمولا إي بالدرعية بعيدًا عن البروتوكولات.

ووقف ولي العهد ، أمس، على الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق بطولة السيارات الكهربائية “الفورمولا – إي” التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وينطلق يوم الخميس القادم بطولة الفورمولا إي للسيارات الكهربائية مع الجولة الافتتاحية التي تبدأ من 13-15 ديسمبر الجاري وستُقام في الدرعية في المملكة العربية السعودية.

وسيشهد السباق للمرّة الأولى اعتماد الجيل الثاني من السيارات الكهربائية، إذ ستُقدم الفورمولا إي سيارات أسرع وأكثر قوة من ذي قبل.

وسيتضمن السباق عديداً من الفعاليات المصاحبة الكبرى، وسيخصِّص منطقة للمشجعين للاستمتاع بهذه الأنشطة المتنوعة والترفيهية، مع وجود شاشات عملاقة لمتابعة السباق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سيارات الجيل الثاني بإمكانها قطع مسافة السباق كاملة من دون إجراء وقفة صيانة، ما يعني بأنه لم يعد يتوجّب على السائقين الدخول وتغيير السيارة منتصف السباق كما كان يحدث خلال الأعوام السابقة.

كما باتت السرعة القصوى لهذه السيارات تصل إلى 283 كلم/ساعة، بزيادة 63 كلم/ساعة عن الجيل الأول.

وتتضمن الفعالية كذلك أنشطة ترفيهية وموسيقية، إذ يحضرها عدد كبير من نجوم الفن العالميين، منهم إنريكي إغليسياس، وجيسون ديرولو، اللذان يحييان حفلاً فنياً في 13 ديسمبر.

وفي 14 ديسمبر، تحيي فرقة بلاك آيد بيز العالمية، والفنان عمرو دياب أمسية غنائية، وفي الختام، يحيي ديفيد جيتا، وفرقة ون ريبابليك حفلاً غنائياً .

أما دخول هذه الحفلات، فسينحصر على حاملي تذاكر سباق “فورمولا إي”، وتبدأ الأسعار من 395 ريالاً، في حين تبدأ أسعار تذاكر الأيام الثلاثة من 950 ريالاً.