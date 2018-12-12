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مصافحة استثنائية في السويد بين طرفي النزاع في اليمن

مصافحة استثنائية في السويد بين طرفي النزاع في اليمن
http://almnatiq.net/?p=667585
المناطق _ الرياض

في مشهد نادر يرتدي طابعا رمزيا كبيرا، تصافح المتحاربون اليمنيون أمام صحافيين على هامش مشاورات السلام في السويد حيث يشارك وفدا الحكومة والمتمردين منذ الخميس الماضي في محادثات في بلدة ريمبو السويدية هي الأولى منذ 2016.
ووافق سليم مغلس العضو في وفد المتمردين وأحمد غالب أحد اعضاء الوفد الحكومي على أن يتصافحا الاثنين بطلب من صحافيين يمنيين، بحضور احد المصورين.
وقالت صحافية طالبت عدم الكشف عن هويتها خوفا من تعريض عائلتها للخطر في اليمن “لم أر مثيلا لذلك من قبل”.
وذكر شهود عيان أن الرجلين وافقا على الطلب بكل اريحية.
وصرح مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس أن الوسيط البريطاني مارتن غريفيث الذي دفع باتجاه هذه المفاوضات شاهد الصورة التي انتشرت بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد نشرتها وكالة فرانس برس أيضا وباتت متوفرة على العديد من المواقع الالكترونية الاخبارية العربية الثلاثاء.

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