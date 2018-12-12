خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على شخصية العام 2018

اختارت مجلة “تايم” الأميركية، الثلاثاء، الصحافي جمال خاشقجي، الذي قُتل في 2 تشرين الأول/أكتوبر داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، شخصية العام إلى جانب عدة صحافيين آخرين.
وإضافة إلى خاشقجي، اختارت المجلة العريقة تكريم الصحافية الفلبينية ماريا ريسا، والصحافييْن البورميين من وكالة “رويترز” وا لون وكياو سوي او، اللذين يقبعان حاليًا في السجن، وكذلك رئاسة تحرير الصحيفة المحلية الأمريكية “كابيتال غازيت”، التي قُتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في 28 حزيران/يونيو في انابوليس، بولاية ميريلاند.ش
وبهذا ينافس جمال خاشقجي، الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين وآخرين، على لقب “شخصية العام 2018”.
وتضم القائمة القصيرة حسب تصنيف مجلة “تايم”، 10 مرشحين للحصول على لقب “شخصية العام”.
ومن بين المرشحين المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، الذي يحقق في قضية “مؤامرة ترامب مع روسيا” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل زوجة الأمير هاري.
وبالإضافة إلى المرشحين السابقين سيدخل في المنافسة شخصيات رمزية عن المهاجرين وأطفالهم الذين تم فصلهم عن بعض في أمريكا بعد تطبيق سياسة صارمة لمحاكمة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.
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