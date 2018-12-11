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فرع هيئة السياحة بتبوك تطلق فعاليات المركز السياحي الأول بالمنطقة اليوم

فرع هيئة السياحة بتبوك تطلق فعاليات المركز السياحي الأول بالمنطقة اليوم

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فرع هيئة السياحة بتبوك تطلق فعاليات المركز السياحي الأول بالمنطقة اليوم

فرع هيئة السياحة بتبوك تطلق فعاليات المركز السياحي الأول بالمنطقة اليوم
http://almnatiq.net/?p=667591
المناطق - تبوك
يطلق فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك اليوم ، فعاليات المركز السياحي الأول على مستوى المملكة، الذي يقام بمركز بارك مول .
ويأتي المركز الذي سيكون مركزاً سياحياً متكاملاً بالمنطقة ترجمة لخطط الهيئة الرامية لتنمية السياحة ووضعها تحت سقف واحد مما يسهم في سرعة الحصول على المعلومة السياحية والمنتجات السياحية التي تمتاز بها منطقة تبوك بكل يسر وسهولة، حيث روعي في تصميم المعارض المصاحبة دمج البرامج السياحية والمنتجات وخلق تجانس قوي للتكامل السياحي لخدمة أهالي مدينة تبوك وزائريها والسائحين القادمين من خارج المنطقة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الشباب والفتيات وتحفيزهم على الانخراط في سوق العمل واستثماراً للدور الهادف في التنمية السياحية بمنطقة تبوك لتنمية وتحفيز كل ما يشجع ويسهم في دعم الوجهة التي تنمي السياحة في المنطقة .
وتضم الفعاليات عرضاً لمشاريع التنمية السياحية بالمنطقة شاملة والمحافظات التابعة لها ، وعرضاً لبرامج التوعوية وبرامج التكامل لتطوير قدرات العاملين بالمجال السياحي، إلى جانب مركز حرفي دائم للجمعيات الحرفية الخيرية، ومركزاً للتجارب السياحية الناجحة بالمنطقة، إضافة إلى عدد من المعارض التي تتمثل في المعرض الخاص بمنطقة تبوك، ومعرضا للفنون التشكيلية المتنوعة، وأجنحة لمقدمي الخدمات السياحية والعروض المتحفية الشعبية والتاريخية.

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