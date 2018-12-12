احدث الأخبار

السعودية والإمارات تبدأن استخدام عملة رقمية قامتا بالاشتراك في تطويرها
أبرز المواد
 “زخة الشهب” الرائعة بعد ساعات.. متى وكيف ترى الحدث المنتظر؟
أبرز المواد
 الكهرباء: تغيير جميع العدادات إلى ذكية خلال 3 سنوات
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: العثور على أسلحة إيرانية جديدة في اليمن
أبرز المواد
 فرع هيئة السياحة بتبوك تطلق فعاليات المركز السياحي الأول بالمنطقة اليوم
منطقة تبوك
 خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على شخصية العام 2018
أبرز المواد
 مصافحة استثنائية في السويد بين طرفي النزاع في اليمن
أبرز المواد
 الإنطلاقة الخميس بفعاليات مختلفة..“ولي العهد” يتفقد مقر الفورمولا E
أبرز المواد
 ترامب ينهي الجدل حول موقفه من ولي العهد..”هو زعيم السعودية، وهي حليف جيد للغاية”
أبرز المواد
 الأرصاد :ضباب وغبار على الوسطى والشمالية وأمطار على الجنوبية والغربية
أبرز المواد
 الشرطة الفرنسية تستعين بـ “سلاح سري” لوقف المتظاهرين
أبرز المواد
 سامسونج تكشف عن هاتف جديد بميزة غير مسبوقة
أبرز المواد
السعودية والإمارات تبدأن استخدام عملة رقمية قامتا بالاشتراك في تطويرها

السعودية والإمارات تبدأن استخدام عملة رقمية قامتا بالاشتراك في تطويرها

أبرز المواد
“زخة الشهب” الرائعة بعد ساعات.. متى وكيف ترى الحدث المنتظر؟

“زخة الشهب” الرائعة بعد ساعات.. متى وكيف ترى الحدث المنتظر؟

أبرز المواد
الكهرباء: تغيير جميع العدادات إلى ذكية خلال 3 سنوات

الكهرباء: تغيير جميع العدادات إلى ذكية خلال 3 سنوات

أبرز المواد
الأمم المتحدة: العثور على أسلحة إيرانية جديدة في اليمن

الأمم المتحدة: العثور على أسلحة إيرانية جديدة في اليمن

أبرز المواد

“زخة الشهب” الرائعة بعد ساعات.. متى وكيف ترى الحدث المنتظر؟

“زخة الشهب” الرائعة بعد ساعات.. متى وكيف ترى الحدث المنتظر؟
http://almnatiq.net/?p=667600
المناطق _ الرياض
يستعد علماء وهواة الفلك لرصد زخة شهب، تعتبر الأفضل هذا العام، وتسمى “زخة شهب التوأميات”، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، إن زخة شهب التوأميات التي تحدث كل عام، وتحل يوم 14 ديسمبر المقبل هي الأفضل، حيث تتفوق على زخة شهب البرشاويات التي تحدث سنويا في أغسطس.

وأوضح شوكت  أن “التوأميات” صاحبة عدد الشهب الأكبر بين باقي زخات الشهب، كما أنها بطيئة مما يجعلها تظهر لفترة أطول من الزمن، حيث تبلغ سرعتها 35 كيلومترا في الثانية.

وفي هذا العام، ستحدث ذروة “التوأميات” في الساعة 04:30 عصرا بتوقيت الإمارات. وبالنسبة لغرب العالم فإن ليلة 13 – 14 ديسمبر هي الأنسب لرصد الشهب، في حين أن ليلة 14 – 15 ديسمبر هي الأفضل لشرق العالم.

أما في المنطقة العربية ووسط العالم، فعلى كل مهتم أن يحسب موعد الذروة حسب توقيته المحلي ويختار الليلة الأقرب لموعد الذروة.

وذكر شوكت عودة، وهو كذلك عضو منظمة الشهب الدولية، أن الحسابات تشير إلى أنه من المتوقع هذا العام رؤية ما يقرب من 60 إلى 120 شهابا توأميا وقت الذروة، مضيفا أن “هذا الرقم لا يمكن رؤيته إلا من مكان مظام تماما بعيد عن إضاءة المدن”.

وتابع “على المهتمين برؤية هذه الشهب، الرصد من مكان مظلم والنظر إلى السماء ابتداء من حوالي الساعة الثامنة مساء.. وتزداد الشهب بمرور الوقت، إلى أن تزداد بشكل ملحوظ بعد منتصف الليل وبالاقتراب من موعد الفجر”.

وسميت زخة شهب التوأميات بهذا الاسم لأن جميع شهبها تبدو منطلقة من نقطة وهمية موجودة في مجموعة التوأمين (أو برج الجوزاء كما يسميه المنجمون)، وسببها هو كويكب اسمه “فيثون”.

وعندما تقترب الأرض من مدار الكويكب كل عام يوم 14 ديسمبر تنجذب هذه الحبيبات الغبارية نحو الأرض وتدخل الغلاف الجوي، فتحترق وتؤين الغلاف الجوي مكونة الشهب التي نراها.

روابط ذات صلة

السعودية والإمارات تبدأن استخدام عملة رقمية قامتا بالاشتراك في تطويرها

السعودية والإمارات تبدأن استخدام عملة رقمية قامتا بالاشتراك في تطويرها
الكهرباء: تغيير جميع العدادات إلى ذكية خلال 3 سنوات

الكهرباء: تغيير جميع العدادات إلى ذكية خلال 3 سنوات
الأمم المتحدة: العثور على أسلحة إيرانية جديدة في اليمن

الأمم المتحدة: العثور على أسلحة إيرانية جديدة في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*