السعودية والإمارات تبدأن استخدام عملة رقمية قامتا بالاشتراك في تطويرها

المناطق _ الرياض

نقلت وكالة رويترز، اليوم، عن محافظ البنك المركزي الإماراتي، قوله: السعودية والإمارات بدأتا استخدام عملة رقمية؛ قامتا بالاشتراك في تطويرها.

وقال مبارك راشد المنصوري؛ محافظ مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إن الإمارات والسعودية بدأتا استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التسوية عبر الحدود، بما في ذلك عملة رقمية؛ قامتا بالاشتراك في تطويرها لذلك الغرض.

كما قال المنصوري، في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، إن البنك المركزي الإماراتي يعكف على خطة إستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومةً بإطار عمل تشريعي وتنظيمي.