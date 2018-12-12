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د. التميمي يلتقي منسوبي التجمع الصحي الأول بالرياض

د. التميمي يلتقي منسوبي التجمع الصحي الأول بالرياض
http://almnatiq.net/?p=667608
المناطق _ الرياض
يستعرض الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عبدالله التميمي الخميس القادم , خطة وأهداف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى الذي يُعد ضمن عدد من التجمعات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخراً, في مناطق المملكة كافة, بهدف تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية وذلك في القاعة الرئيسية في البرج الأكاديمي بمدينة الملك سعود الطبية .
ويأتي التجمع الصحي ضمن جهود وزارة الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق رؤية 2030, حيث تنفذ الصحة حالياً عملية تحول مهمة في نظام الرعاية الصحية .
وقد حظيت زيارات الدكتور صالح التميمي لمستشفيات التجمع الصحي الاول بالرضا التام حيث عبر مجموعة من منسوبيها بقولهم ” جميل أن يتجاوز المسؤول حدود مكتبه وينزل الميدان للوقوف على جاهزية المستشفيات لخطوة التحول الوطني ” .
الجدير بالذكر أن الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض تعمل خلال الفترة القادمة على خلق شبكة متكاملة ومترابطة بهدف تحقيق رؤية 2030 وهذا بدعم مباشر من معالي وزير الصحة .

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