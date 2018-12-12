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فرنسا: مهاجم ستراسبورغ طليق وقوات خاصة تلاحقه

فرنسا: مهاجم ستراسبورغ طليق وقوات خاصة تلاحقه
http://almnatiq.net/?p=667613
المناطق _ الرياض

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الأربعاء أن ثلاثة أشخاص قتلوا في واقعة إطلاق نار بسوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ  وأن 350 من عناصر الأمن يتعقبون المسلح الذي لاذ بالفرار من مكان الحادث.

وقال كاستانير إن المسلح تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن مرتين لدى فراره، ومكانه غير معروف الآن وتشارك قوات خاصة وطائرات هليكوبتر في ملاحقته، في حين أفاد مراسل “العربية” في وقت سابق، أن المسلح، تحصن في أحد الأحياء على ما يبدو، وجرى تبادل لإطلاق النار بينه وبين الأمن.

كما أوضح أن الهجوم خلف 12 مصاباً.
إلى ذلك، أفاد كاستانير بأن فرنسا رفعت مستوى التهديد الأمني وستعزز الإجراءات الأمنية في جميع أسواق عيد الميلاد وستشدد الرقابة على الحدود. وقال: “أعلنا عن حالة تأهب قصوى في البلاد”.
ومع استمرار حالة التأهب الأمني القصوى التي تشهدها فرنسا منذ مطلع 2015 بعد موجة هجمات وجه تنظيم “داعش” بتنفيذها أو أوعز بها، فتح المدعي الخاص بجرائم مكافحة الإرهاب تحقيقاً في الحادث.

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