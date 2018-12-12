فرنسا: مهاجم ستراسبورغ طليق وقوات خاصة تلاحقه

المناطق _ الرياض

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الأربعاء أن ثلاثة أشخاص قتلوا في واقعة إطلاق نار بسوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ وأن 350 من عناصر الأمن يتعقبون المسلح الذي لاذ بالفرار من مكان الحادث.

وقال كاستانير إن المسلح تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن مرتين لدى فراره، ومكانه غير معروف الآن وتشارك قوات خاصة وطائرات هليكوبتر في ملاحقته، في حين أفاد مراسل “العربية” في وقت سابق، أن المسلح، تحصن في أحد الأحياء على ما يبدو، وجرى تبادل لإطلاق النار بينه وبين الأمن.