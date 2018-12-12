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المياه الوطنية تنفذ مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي بهدى جدة

المياه الوطنية تنفذ مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي بهدى جدة

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بأكثر من 72 مليون ريال

المياه الوطنية تنفذ مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي بهدى جدة

المياه الوطنية تنفذ مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي بهدى جدة
http://almnatiq.net/?p=667620
المناطق - جدة

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء استقبال طلبات عملائها سكان مخطط الهدى الجنوبي بمحافظة جدة، وذلك للاستفادة من خدمات مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي بالحي الذي تنفذه الشركة حالياً بكلفة مالية تجاوزت (72) مليون ريال.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة تعمل بوتيرة متسارعة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها الخدمية ضمن حزمة من المشاريع الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات المائية والبيئة بمحافظة جدة، مبيناً أنها تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة برفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس الغامدي:” إننا بدأنا استقبال طلبات عملائنا الكرام في حي الهدى الجنوبي بمحافظة جدة لإيصال خدمات الصرف الصحي من خلال مشروع الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية لشبكات الصرف الصحي بالحي، الذي اكتمل بنسبة 90 في المئة، وحقق نسبة تقدم في الإنجاز عن الجدول الزمني المقرر في خطة العمل بنسبة 30 في المئة، ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات الصرف الصحي وسيسهم -بمشيئة الله- في رفع الضرر عن المواطنين نتيجة ارتفاع منسوب المياه السطحية داخل الحي.

وبيّن المهندس محمد الغامدي أن المشروع يتضمن تنفيذ أطوال الشبكات الرئيسة والفرعية للمشروع بما يقارب (27) كيلو متر طولي نفذ منها (26) كيلو متراً طولياً تقريباً، ويخدم (1767) عقاراً، لافتاً إلى أنه تم إدخال الخدمة والتوصيل لعدد (839) عقاراً، مؤكداً ان المشروع سيستفيد من خدماته أكثر من (25) ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مكتب مؤقت لاستقبال طلبات العملاء في موقع المشروع، إضافة الفرع الإلكتروني للشركة.

يذكر أن شركة المياه الوطنية أنجزت (11) مشروعاً للصرف الصحي بجدة خلال هذا العام 2018 تخدم (17) حياً، وتتضمن ما يقارب من 12 ألف توصيلة صرف صحي للعقارات تخدم ما يقارب 100 ألف نسمة.

وفي ما يتعلق بخدمات المياه، أوضح المهندس الغامدي أن الشركة قامت بإيصال شبكات المياه وبدء الضخ إلى أحياء شمال شرق محافظة جدة (الحمدانية – الرحمانية -الريان – الكوثر- الصالحية – الفلاح، وأجزاء من مخطط العزيزية)، بالإضافة إلى إكمال برنامج تحسين ضخ المياه إلى أحياء محافظة جدة في مرحلتيه الأولى والثانية، التي استفاد منها أكثر من  (35) حياً  بالمحافظة، مبيناً أن العمل جارٍ لاستكمال المرحلة الثالثة من التحسين التي سيستفيد منها معظم أحياء المحافظة فور اكتمالها خلال الأشهر المقبلة.

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