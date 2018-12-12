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قرقاش: قطر تبحث عن صلح “حب الخشوم”

قرقاش: قطر تبحث عن صلح “حب الخشوم”
http://almnatiq.net/?p=667629
المناطق _ الرياض

جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، هجومه على قطر وسياستها، متهما الدوحة بمواصلة الأذى والتحريض على الجار، بالتوازي مع محاولات المصالحة معه.
وكتب الوزير الإماراتي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: “اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح حب الخشوم”.
وأضاف قرقاش: “موقف الدوحة يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاعا لمؤامراته وأحلامه”.
وتحدث وزير الخارجية البحريني خالد بن حمد آل خليفة الأسبوع الماضي عشية القمة الخليجية التي تغيب عنها أمير قطر، عن مسألة الأزمة معها ذاكرا أيضا مصطلح “حب الخشوم”.
واعتبر آل خليفة أن قطر أحرقت جسور العودة إلى مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى ضرورة اتفاق ونظام جديدين، و”وضع الدوحة تحت المجهر”.

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