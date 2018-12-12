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“الاتصالات” تكشف أكثر الشركات في قائمة شكاوى مستخدمي الإنترنت

“الاتصالات” تكشف أكثر الشركات في قائمة شكاوى مستخدمي الإنترنت
http://almnatiq.net/?p=667631
المناطق _ الرياض
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة للربع الثالث من عام 2018م، حيث يعرض المؤشر بيانات الشكاوى التي تم تصعيدها للهيئة عبر موقعها الإلكتروني. 
وأشار المؤشر إلى انخفاض في إجمالي أعداد الشكاوى المصعدة للهيئة بنسبة تقدر بـ (2%) مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018م، حيث تصدرت خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية إجمالي أعدد الشكاوى خلال هذا الربع.
وحسب التصنيف، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) قائمة الأكثر شكاوى في كل من خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية وخدمات الإنترنت المتنقل.
وعلى صعيد خدمة الاتصالات الثابتة الصوتية، فقد تصدرت شركة الاتصالات السعودية القائمة، بينما حلت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) في مقدمة ترتيب الشركات في خدمة الإنترنت الثابت من حيث عدد الشكاوى لكل مئة ألف اشتراك.
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من المستخدمين ضد مقدمي الخدمة بداية من  الربع الأول لعام 2017م، بهدف تقديم معلومات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب، وتعزيز الشفافية والتنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتطوير الخدمات، والاهتمام بشكاوى عملائهم.

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