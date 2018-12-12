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وظائف شاغرة في شركة مطارات الرياض

وظائف شاغرة في شركة مطارات الرياض
http://almnatiq.net/?p=667641
المناطق_الرياض

أعلنت شركة مطارات الرياض عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج في مجالات إدارة الطيران وسلامة الطيران مؤكدة ان هذه الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: 
https://www.raccareers.sa/ar/saudi-arabia/jobs/

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