وظائف شاغرة في شركة مطارات الرياض

أعلنت شركة مطارات الرياض عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج في مجالات إدارة الطيران وسلامة الطيران مؤكدة ان هذه الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى.
ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:
https://www.raccareers.sa/ar/saudi-arabia/jobs/
أعلنت شركة مطارات الرياض عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج في مجالات إدارة الطيران وسلامة الطيران مؤكدة ان هذه الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى.
ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:
https://www.raccareers.sa/ar/saudi-arabia/jobs/
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