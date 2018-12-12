وظائف شاغرة في شركة مطارات الرياض

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أعلنت شركة مطارات الرياض عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج في مجالات إدارة الطيران وسلامة الطيران مؤكدة ان هذه الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

https://www.raccareers.sa/ar/saudi-arabia/jobs/