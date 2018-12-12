احدث الأخبار

انتحار طفل بـ”وادي بن هشبل”.. والسبب “جوال”!
أبرز المواد
 المياه الوطنية تنفذ مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي في جدة بأكثر من 72 مليون ريال
منوعات
 عامل الديليفري وطلبات الزبائن.. فيديو يرصد الجرم المخجل!
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في شركة مطارات الرياض
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف النسائية في مؤسسة البريد السعودي
أبرز المواد
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يدشن 3 فروع متنقلة جديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية
أبرز المواد
 ثانوية الارطاوية تحتفي بأول طالب فيها يجتاز نظام التسريع
أبرز المواد
 التعليم: تأجيل رفع ملفات المرشحين للإيفاد للتدريس بالخارج إلى 4 جمادى الأولى
أبرز المواد
 “الاتصالات” تكشف أكثر الشركات في قائمة شكاوى مستخدمي الإنترنت
أبرز المواد
 قرقاش: قطر تبحث عن صلح “حب الخشوم”
أبرز المواد
 مجلس الامن يبحث البرنامج النووي الإيراني وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
أبرز المواد
 شابة سعودية تحولت من أخصائية نفسية لصاحبة مشروع لتلميع السيارات
أبرز المواد
انتحار طفل بـ”وادي بن هشبل”.. والسبب “جوال”!

انتحار طفل بـ”وادي بن هشبل”.. والسبب “جوال”!

أبرز المواد
المياه الوطنية تنفذ مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي في جدة بأكثر من 72 مليون ريال

المياه الوطنية تنفذ مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي في جدة بأكثر من 72 مليون ريال

منوعات
عامل الديليفري وطلبات الزبائن.. فيديو يرصد الجرم المخجل!

عامل الديليفري وطلبات الزبائن.. فيديو يرصد الجرم المخجل!

أبرز المواد
وظائف شاغرة في شركة مطارات الرياض

وظائف شاغرة في شركة مطارات الرياض

أبرز المواد

انتحار طفل بـ”وادي بن هشبل”.. والسبب “جوال”!

انتحار طفل بـ”وادي بن هشبل”.. والسبب “جوال”!
http://almnatiq.net/?p=667649
المناطق_خميس مشيط

أنهى الطفل عبدالعزيز الشهراني (10 سنوات)، حياته مساء يوم الاثنين بمركز وادي بن هشبل عند قيامه بربط حبل إحدى ستائر نوافذ منزلهم على رقبته، وانتحر شنقًا، بعدما طلب إحدى أفراد أسرته جهاز جوال إلا إنها رفضت.

قال عمه عبدالله سعيد الشهراني بأن والدته أول من شاهدته منتحراً، وأصيبت بالصدمة من هول المنظر، وطلبت على الفور المساعدة من الجيران، الذين نقلوه إلى أحد المستوصفات الطبية المجاورة في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن القدر كان أسرع. وأضاف بأن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، وكذلك الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، والتأكد من طبيعة الوفاة.

روابط ذات صلة

عامل الديليفري وطلبات الزبائن.. فيديو يرصد الجرم المخجل!

عامل الديليفري وطلبات الزبائن.. فيديو يرصد الجرم المخجل!
وظائف شاغرة في شركة مطارات الرياض

وظائف شاغرة في شركة مطارات الرياض
تفاصيل الوظائف النسائية في مؤسسة البريد السعودي

تفاصيل الوظائف النسائية في مؤسسة البريد السعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*