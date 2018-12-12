ورشة عمل لـ “ضريبة القيمة المضافة” في “غرفة بيشة”

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نظمت لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية في بيشة وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومجلس الغرف السعودية أمس الثلاثاء، بمقر الغرفة، ورشة عمل حول “ضريبة القيمة المُضافة، بحضور أكثر من 45 ممثل وممثلة عن المنشآت التجارية المتوسطة في بيشة ، بهدف مساعدة المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وكانت غرفة بيشة قد دعت كافة المنشآت الخاضعة للضريبة والتي لم تسجل بعد إلى حضور هذه الورشة، بهدف الاطلاع على الخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد والتسجيل في الضريبة ، و فهم النظام المحاسبي ، وإدارة المشتريات ، وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة ، وتقديم الإقرار الضريبي ، عملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

قدم ورشة العمل ‏‏‏‏‏مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، بحضور نائب رئيس الغرفة عبدالرحمن آل مشوط ، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال المهندس محمد سياف آل خشيل، والأمين العام الدكتور عبدالرحمن المعاوي.

وفي ختام ورشة العمل أجاب الحربي على الاستفسارات الواردة من ممثلين وممثلات المنشآت التجارية الذين حضروا ورشة العمل .