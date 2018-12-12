أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تكريم المدير السابق لجامعة الملك فهد

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء (11 ديسمبر 2018م)، الحفل الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتكريم مدير ها السابق معالي د.خالد بن صالح السلطان.

حضر الحفل، الذي أقيم بمركز الملك فهد للمؤتمرات والمعارض (مبنى 60) بالجامعة، عدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ورؤساء الشركات والمسؤولين بالمملكة.

وشكر مدير الجامعة د.سهل بن نشأت عبدالجواد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته حفل التكريم والذي يعكس “حرص قادة هذا البلد الكريم على تكريم المخلصين وتشجيع المتميزين من أبناء الوطن”.

وقال د.عبدالجواد لقد كان للصفات القيادية التي تحلى بها د.خالد السلطان دور كبير في التغلب على كثير من التحديات التي واجهتها الجامعة، منوهاً إلى نجاحه في مواكبة التطور الكبير الذي يشهده التعليم العالي في العالم، وتحديده مسار هذه الجامعة على النحو الذي دفع بها إلى مقدمة الجامعات السعودية والجامعات العربية.

وأوضح أن الجامعة شهدت تحت قيادة د.خالد السلطان تطوراً كبيراً، وأطلقت العديد من المبادرات الريادية التي عززت مكانتها محلياً ودولياً، واهتمت بتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم من خلال نموذج الخبرة الجامعية، وتطوير البرامج الأكاديمية، ومواكبة المعايير الدولية في التعليم، وأصبحت مخرجاتها التعليمية الخيار الأول لجهات التوظيف لقدرتهم على الوفاء بالاحتياجات المتجددة والمتطورة لسوق العمل.

وأضاف أن الجامعة دعمت رسالتها البحثية بتحفيز الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على الإبداع والابتكار وإنتاج برءات الاختراع وبناء منظومتها الابتكارية الفريدة، وربط البحث العملي بأولويات التنمية، واستفادت من الخبرات والتجارب العالمية، واستقطبت العلماء المتميزين، وتعاونت الجامعة بحثياً مع أهم الجامعات العالمية، ومدت جسور التعاون مع القطاع الصناعي، وطورت شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات المحلية، ونجحت في قطع خطوات مهمة على صعيد التأسيس لآليات مستدامة بنقل التقنية وترخيصها وتتجيرها، بالإضافة إلى تفعيل دور الجامعة في التواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه.

من جانبه، أكد مدير الجامعة السابق معالي د.خالد السلطان،في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن كل ما حققته الجامعة تم بفضل الله ثم الدعم المادي والمعنوي الكبير من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كما ذكر الرعاية التي يحيط بها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، مناشط الجامعة ومناسباتها، شاكراً معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على متابعته الدائمة وتوجيهاته السديدة.

وشكر د.السلطان زملاءه من منسوبي الجامعة والأساتذة والطلاب، الذين كان لجهودهم وحسن معاونتهم له، بالغ الأثر فيما وصلت إليه الجامعة من مكانة رفيعة وسمعة علمية متميزة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء و مواكبة ما يشهده التعليم العالي من تطور سريع، وما تشهده العلوم المختلفة من مستجدات متلاحقة.